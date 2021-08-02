Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с августа 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Коронавирус

Главный санитарный врач РК подписал новое постановление, согласно которому введено понятие "темно-красная" зона - это зона критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200.

Со 2 августа 2021 года в "темно-красной" зоне в выходные дни приостановят деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 настоящего постановления.

С 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам со статусом "Лидеры Ashyq" разрешат работать до 00.00, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.

Проект Ashyq распространят на рынки (крытые и открытые), ТРЦ, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), детские оздоровительные центры (для работников (персонала), букмекерские конторы, центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг, объекты образования, включая ВУЗы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет), спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Изменены правила подключения объектов предпринимательства к Ashyq, теперь можно подключиться не только через сайт InfoKazakhstan.kz, но и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие). Лидерам Ashyq дадут дополнительные привилегии в виде продления времени работы и увеличения заполняемости объекта.

Главные санврачи регионов, находящихся в данный момент в "темно-красной" зоне, приняли свои постановления, которые начали действовать со 2 августа: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Карагандинская область, Атырау.

Изменены форма выпуска и условия хранения вакцины QazCovid-in.

Образование

Вводятся в действие поправки по вопросам инклюзивного образования. Для лиц с особыми потребностями будут разрабатываться специальные учебные программы. Для получения среднего образования дети с ограниченными возможностями могут приниматься в организации образования с 6-10 лет.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, подлежат признанию на территории Казахстана. На сегодняшний день РК признает документы об образовании 207 высших учебных заведений мира согласно Перечню.

В новой редакции изложены Критерии оценки организаций образования, которые будут применять при осуществлении самооценки образовательной деятельности организаций образования.

Изменен Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования.

Микрокредитование

Микрокредитные организации должны предоставлять в кредитные бюро информацию о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения по кредиту на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита.

Также с 1 августа меняется порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в т.ч. требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы.

Медицина

Если пациент не хочет получать бесплатное лекарство или медизделие в рамках ГОБМП и/или ОСМС, он может сделать сооплату и выбрать более дорогостоящее лекарственное средство.

Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (вакцин).

Импорт

С 1 августа начали действовать новые Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара.

С этой же даты вводятся новые формы бланков сертификата о происхождении товара формы "Оригинал" и "СТ-KZ".

Недвижимость

Информация о государственной регистрации прав на недвижимое имущество теперь будет выдаваться в виде:

сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках. сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. копии документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Транспорт

В Правилах перевозок пассажиров и багажа ж/д транспортом нововведения. Продажи проездных документов (билетов) на пассажирские поезда осуществляются с 7 часов по времени города Нур-Султан.

В билете и посадочном талоне будет указываться ИИН пассажира. При посадке в вагон пассажир предъявляет билет и документ, удостоверяющий личность, как в оригинале, так и в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

С 23 августа меняется порядок применения товарно-транспортной накладной и путевого листа. ТТН является основным перевозочным документом, по которой производится списание отправляемого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем.

Грузоотправитель представляет перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарно-транспортную накладную, составляемую в четырех экземплярах в случае оформления на бумажном носителе.

Путевой лист автотранспортного средства является документом первичного учета, который совместно с товарно-транспортной накладной определяет показатели для учета работы автотранспортного средства.

Госзакупки

Меняется порядок формирования и внесения корректировок в Электронный депозитарий. Уточнен порядок внесения корректировки сведений, блокировки и разблокировки сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, а также верификации документов.

В Правила проведения камерального контроля внесены изменения по вопросам контроля качества рассмотрения жалоб участников государственных закупок.

Религиозный туризм

Туроператоры для организации религиозного туризма должны участвовать в конкурсе по распределению квоты между туроператорами, который организуют религиозные объединения. Ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение с критериями и перечнем необходимых документов для отбора туроператоров.

Банки, информация

Изменился порядок и сроки предоставления банками государственным органам, судам сведений и информации через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой налогов, пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг.

Госуслуги

Минюст изменил перечни документов, необходимых для оказания ряда государственных услуг, связанных с имуществом (в частности, регистрация залога движимого имущества, выдача дубликатов документа на недвижимость, регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество).

Экология

Мониторинг рыб и других водных животных будут проводить согласно новым Правилам.

Утвержден минимальный перечень индикаторов, для которых устанавливаются целевые показатели качества окружающей среды. В него вошли качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, совокупные площади лесов и озеленения, сокращение деградации и опустынивания земель, совокупный объем выбросов по видам загрязняющих веществ, утилизация отходов, объем выбросов парниковых газов.

Министерство экологии утвердило Экологические критерии оценки земель в целях определения необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Таможня

Таможенный осмотр и досмотр товаров будут проводить по новым правилам.

Перед проведением таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо направляет уведомление установленной формы о назначении места и времени проведения таможенного досмотра (осмотра) декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров.

Недропользование

Лицензию на добычу твердых полезных ископаемых будут выдавать согласно измененным правилам: дополнены случаи, в которых лицензия не выдается, кроме того, стала проще процедура подтверждения наличия у заявителя финансовых возможностей, достаточных для проведения операций по добыче ТПИ.