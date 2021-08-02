В Семее задержали двух медработников за продажу паспортов вакцинации

В Семее задержаны два медработника за продажу поддельных паспортов вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Один из них, работающий в медико-социальном учреждении города, получал от отдельных граждан на свой банковский счет по 15 тыс. тенге. Часть денег в размере 10 тыс. тенге вместе с копиями документов, удостоверяющих личность, передавались им знакомому из центра скорой медицинской помощи, который далее вносил недостоверные сведения о прохождении процедуры вакцинирования в базу данных, - рассказала представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

В настоящее время полиция устанавливает и допрашивает всех недобросовестных граждан, воспользовавшихся данными услугами. По словам задержанных, медработники псевдовакцинировали 30 жителей города, но по мнению следствия, таких фактов может быть больше.

По результатам расследования и установления всех обстоятельств, все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными, - уточнила она.

Как отметил начальник ДП области Сагат Мадиев, действия медработников квалифицированы по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Кроме того, в Усть-Каменогорске полицейские задержали 34-летнего мужчину, разместившего объявление об оказании услуг по оформлению отрицательных ПЦР-тестов без фактической сдачи анализа в лаборатории. Свои услуги он оценивал в 15 тыс. тенге.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

Тамила Языкова, Нур-Султан