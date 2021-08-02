Каков алгоритм работы компаний и организаций со 2 августа

Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 29 июля 2021 года установлен алгоритм работы на объектах предпринимательства, в зависимости от применения "Ashyq", сообщает zakon.kz.

Так, подключиться "Ashyq" должны следующие объекты:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые и открытые), ТРЦ, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Работа всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, будет приостановлена.

Можно работать, не используя "Ashyq":

при проведение строительных работ; промышленным предприятиям; при оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; туркомпаниям, бизнес-центрам, также страховым компаниям, адвокатам, нотариусам, бухгалтерам и консалтингу, агентствам по недвижимости, рекламным агентствам, судебным исполнителям, обменным пунктам, ломбардам, банкам, отделениям "Казпочта". объектам общественного питания только на вынос и доставку.

При этом в городах, находящихся в "темно-красной" зоне, вводятся ограничительные меры выходного дня. ТРЦ, торговые дома, базары не работают, объекты общепита работают только на доставку.

Как стать участником "Ashyq"

Для этого нужно подать заявку на участие в проекте "Ashyq" через сайт InfoKazakhstan.kz и другие платформы, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).

Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz необходимо:

зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью ЭЦП юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя; после авторизации автоматически откроется вкладка "Мои заявки", в которой необходимо нажать на кнопку "Подача новой заявки"; заполнить форму заявки и отправить запрос на получение QR. Перед получением QR необходимо скачать "Базу знаний" и ознакомиться с материалами;

QR код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:

- разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

- акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия можно увиделть в Личном кабинете пользователя.

Одновременно с получением QR кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта Ashyq или к добровольным участникам.

После получения QR-кода в личном кабинете появляется инструкция на получение "Режима охранника" (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу).

После получения QR кода участник проекта Ashyq работает 1 неделю в тестовом режиме.

Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта Ashyq передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата.

Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.

При этом в отношении добровольных участников проекта "Ashyq" не распространяются льготы. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты:

деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);

в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача РК требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверку наличия у него необходимых документов может проверить мониторинговая группа.

Что делать, если "Ashyq" показал "желтый" или "красный" статус посетителя

На объектах, включенных в "Ashyq", субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.

При выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с "желтым/красным" статусом предприниматель должен сообщить об этом факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот "желтый/красный" статус).

Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:

"зеленый" статус: "безопасный" - обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; получивших первый компонент вакцины против COVID-19; переболевших в течение последних 3 месяцев. Ограничений в передвижении нет;

"синий" статус: "нейтральный" - отсутствует результат ПЦР-тестирования; отсутствует в базе данных как лицо контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования является обязательным;

"желтый" статус: "контактный" - обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении

"красный" статус: "инфицирован" - зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом "инфицирован" - код U07.1. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Для работников (персонала) и лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус "зеленый" переводится в "синий".

У лиц, переболевших COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления.

Лица с "желтым" статусом (или контактные) переводятся в "синий" по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, "желтый" статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, "красный/желтый" статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом "инфицирован" - код U07.1, "красный" статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в "зеленый" статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.

Если у посетителя нет смартфона, с его согласия работник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН.

Проверка статуса иностранца осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта.

При возникновении спорных случаев по статусам посетителей необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414.

Должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта "Ashyq", назначаются приказом ТД КСЭК.

Кого и как исключают из проекта "Ashyq"

Участники проекта "Ashyq" исключаются акиматами из проекта по следующим основаниям:

при выявлении на объекте мониторинговой группой фактов нарушений требований к участию в проекте; на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК (МВК) в случае проведения объектом от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду (check-in) в течение 2 недель; выявление факта не проведения объектом минимального числа check-in, установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки; отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости, выявленное по итогам проверки мониторинговой группы.

При нарушении участником проекта "Ashyq" действующего алгоритма работы, выявленногомониторинговой группой, а также по основаниям, указанным выше, акимат:

исключает участника из проекта сроком на 1 неделю;

при повторном нарушении исключает участника из проекта сроком на 2 недели;

при третьем нарушении исключает участника из проекта сроком на 1 месяц.

Акимат направляет официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.

Кому присваивают статус "Лидеры "Ashyq"

Для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq" установлены определенные критерии.

Так, объекты общественного питания, караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, бани, фитнес-центры, бассейны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте должны показать свыше 2 000 фиксаций за 2 недели.

Такие же объекты в областных центрах, городах областного значения - свыше 1 000 фиксаций за 2 недели.

В районных центрах и других населенных пунктах - свыше 500 фиксаций за 2 недели.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), рынки в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте должны показать свыше 50 000 фиксаций за 2 недели.

Такие же объекты в областных центрах, городах областного значения - свыше 25 000 фиксаций за 2 недели.

В районных центрах и других населенных пунктах - свыше 10 000 фиксаций за 2 недели.

Полностью список объектов и критерии лидеров можно посмотреть здесь.

Список участников для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq" формируется местными акиматами.

Присвоение участникам проекта статуса "Лидеры "Ashyq" закрепляется по списку решением МВК. Этот статус действует 2 недели.

Список участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq" размещается на сайте акимата.

Какие льготы предоставляются "Лидерам "Ashyq"

Участникам проекта, получившим статус "Лидеры "Ashyq", предоставляются следующие льготы:

в "красной" зоне работают по условиям "желтой" зоны;

в "желтой" зоне работают по условиям "зеленой" зоны;

участникам проекта в "зеленой" и "темно-красной" зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

С 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам со статусом "Лидеры Ashyq" разрешат работать до 00.00, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.

Кто входит в мониторинговые группы и какие у них полномочия

В состав мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм входят сотрудники акиматов, местной полицейской службы и НПП РК "Атамекен". Кроме того, могут входить волонтеры, общественные деятели.

На сайтах акиматов публикуются списки членов мониторинговых групп, которые выйдут на проверку. Члены мониторинговых групп должны предъявлять удостоверения.

При выявлении фактов нарушений санитарных требований как физлицами, так и юридическими лицами, сотрудники правоохранительных органов принимают меры по сбору материала для последующего его направления в органы СЭС.

Во всех случаях обнаружения нарушений мониторинговые группы собирают доказательства о совершении нарушения:

собирают полные и подробные объяснения у правонарушителя, свидетеля, производят фото- видеофиксацию правонарушения и отдельных процессуальных действий,

к материалам приобщается рапорт должностного лица с кратким изложением факта нарушения, опрос правонарушителя с указанием полных анкетных данных, места проживания, ИИН, контактного телефона, фотоизображение факта нарушения (скринизображения), выясняется степень ответственности за санитарно-эпидемиологическое состояние объекта владельца (арендодателя) данного объекта, арендатора, работника, согласно договорам гражданско-правовых отношений, и необходимо четко разграничивать лиц, совершивших административное правонарушение: хозяйствующий субъект либо работник объекта.

В случае выявления нарушений на объектах предпринимательства, мониторинговая группа направляет материалы в Координационный центр нарочно либо посредством электронной почты (Координационный центр – это организация здравоохранения, определенная местным исполнительным органом).

Координационный центр после получения информации направляет экстренное извещение в СЭС.

После получения экстренного извещения СЭС осуществляют внеплановую проверку объектов без предварительного уведомления проверяемого субъекта.

Регистрация акта о назначении проверки проводится в течение следующего рабочего дня в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

Физические лица привлекаются к административной ответственности по результатам рейдов мобильных групп, а также материалов, переданных органами внутренних дел.

В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами, каждый факт нарушения рассматривается индивидуально, и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение.

В отношении субъекта предпринимательства основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении являются нарушения, связанные с деятельностью объекта (функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, необеспеченность персонала масками и антисептиками, проведение массовых мероприятий и т.д.). При этом требования предъявляются в рамках утвержденных проверочных листов.

При выявленных нарушениях предпринимателю могут выписать штраф по статье 425 КоАП. Для малого бизнеса такой штраф составит 640 тысяч тенге. Также будет выдано предписание о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий и сантребований, в основном, это касается ресторанов, проводящих свадьбы, банкеты и ночных клубов. Если повторная проверка выявит нарушение, а именно предписание не проводить массовые мероприятия или не работать ночью, то деятельность объекта будет приостановлена, согласно статье 462 КоАП (часть 3).

В целом за нарушение сантребований предусмотрены следующие штрафы:

30 МРП для физических лиц; 230 МРП для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций; 310 МРП для субъектов среднего предпринимательства; 1600 МРП для субъектов крупного предпринимательства. В течение семи суток можно уплатить 50% от суммы штрафа, дело будет считаться закрытым. За повторные нарушения предпринимателя могут привлечь к ответственности и выписать штраф в размере: 5 МРП для физических лиц; 100 МРП для субъектов малого предпринимательства; 200 МРП для субъектов среднего предпринимательства; 500 МРП для субъектов крупного предпринимательства. Деятельность предпринимателя может быть приостановлена только судом.

Стоит отметить, что новые правила позволяют мониторинговым группам проверять бизнес на предмет следующих нарушений: режим работы, в том числе функционирование запрещенных объектов; проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; социальное дистанцирование; масочный режим; превышение лимита численности посетителей. Такие требования как, например, наличие перчаток, дезинфицирующих ковриков и тоннелей не проверяются мониторинговыми группами.

Штрафовать предпринимателя за нарушения члены мониторинговой группы не могут.