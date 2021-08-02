Молодежь категории NEET появится в Казахстане

Министерство информации и общественного развития подготовило проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики", сообщает zakon.kz.

В частности, вводятся новые понятия, такие как "специалист по работе с молодежью".

Это специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую квалификационным требованиям, утвержденным уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики.

Также вводится термин "Индекс развития молодежи" – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по семи основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.

Кроме того, появятся социальные службы для молодежи – юридические лица, оказывающие услуги по организации досуга молодежи по месту жительства, поддержке и развитию предпринимательской деятельности молодежи, молодежного самоуправления и иным социально значимым направлениям.

Также появился новый термин: молодежь категории NEET. Так будут называть часть молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости.

Закон предусматривает работу с такой молодежью и ставит задачу по снижению количества молодежи категории NEET.

Вводится новая статья, касающаяся компетенции уполномоченного органа в сфере межэтнических отношений.

Такой орган в пределах своей компетенции:

реализует государственную молодежную политику;

осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по укреплению межэтнического согласия и толерантности;

осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по укреплению межэтнического согласия и толерантности;

осуществляет формирование и реализацию государственного социального заказа по вопросам укрепления межэтнического согласия и толерантности среди молодежи.

В законопроекте вводится еще одна статья по компетенция уполномоченного органа в сфере информатизации.

Уполномоченный орган в сфере информатизации в пределах своей компетенции:

реализует государственную молодежную политику;

осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по вопросам информационной безопасности и повышению цифровой грамотности;

осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам информатизации;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом, иными законами, актами Президента РК и Правительства РК.

Также появилась новая статья: "Индекс развития молодежи".

Индекс развития молодежи подлежит внедрению и применению в Республике Казахстан с целью адаптации к национальной специфике Глобального индекса развития молодежи, а также рейтинговой оценки эффективности государственных органов в части реализации молодежной политики, - говорится в документе.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где размещен для публичного обсуждения до 13 августа.