После массовой фотосессии оштрафовали главу центральной синагоги в Алматы

Главу центральной синагоги оштрафовали на 30 МРП за нарушение карантина, передает zakon.kz.

Соответствующей информацией поделилась заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова. По ее словам, центральная синагога организовала массовое мероприятие у отеля Rixos, не взирая на ограничительные меры.

В отношении руководителя указанного учреждения была вынесена мера административного воздействия в размере 30 МРП в соответствии с КоАП, - рассказала спикер в ходе брифинга.

Она также добавила, что никаких заявок на проведение религиозных мероприятий со стороны синагоги подано не было.

Между тем отель Rixos к ответственности не привлекается - руководство не было в курсе проводимого мероприятия, которое к тому же проходило не внутри отеля, а на его фоне.

Напомним, 30 июля в соцсетях появилась информация о массовом скоплении людей, которые позировали на камеру, перед гостиницей Rixos Almaty. Предполагалось, что на разошедшихся по соцсетям кадрах зафиксированы представители еврейской общины.