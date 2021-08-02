Американская актриса решила подать в суд на Disney 

Американская актриса Эмма Стоун задумала подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон, передает zakon.kz.

Причиной судебных разбирательств может стать фильм с участием артистки "Круэлла". Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+. Таким образом, хотя лента хорошо была принята критиками и зрителями, кассовые сборы были не очень большими. Это могло случиться из-за показа фильма на Disney+, - пишет lenta.ru.

В июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма "Черная вдова". Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск "Черной вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской "значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства", помимо 20 млн долларов, которые она уже получила за этот фильм.