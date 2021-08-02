Спасение тонущей девушки в ВКО восхитило пользователей Сети

Житель Восточного Казахстана во время отдыха около села в Глубоковском районе сумел вовремя вытащить из воды едва не утонувшую девушку, передает zakon.kz.
Адылхан Аугалиевич, 54 года, отец моего друга, спас девушку в Горной Ульбинке 31-го июля. Город должен знать своих героев! - подписал фото очевидец.
В Instagram пользователи позитивно отреагировали на поступок мужчины.
Здорово, когда рядом есть такие люди, не задумываясь бросаются на помощь. Сейчас таких очень мало! Спасибо большое ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Молодец Адылхан Аугалиевич! Спас девушку, рискуя жизнью, подарил вторую жизнь девушке! Девушка, вы должник этого замечательного человека!
Молодец мужчина, не побоялся. Но людям надо быть аккуратнее на воде, особенно, если не уверены в своих силах.
Какой хороший и ответственный родитель! Здоровья крепкого!
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