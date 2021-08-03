Карагандинский фармкомплекс планирует выпускать "Спутник Лайт"

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) готов выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в Казахстане в случае достижения договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает zakon.kz.

Мы направили соответствующий запрос в РФПИ и ожидаем ответа. Со своей стороны мы готовы к выпуску препарата "Спутник Лайт" на производственных мощностях нашей компании. Современное оборудование, квалифицированный персонал и технологические возможности нашего комбината позволяют производить противовирусные препараты любой сложности, - рассказали ТАСС в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в настоящее время возможность производства вакцины "Спутник Лайт" на базе КФК.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос о поставке и выпуске российской вакцины "Спутник Лайт" на местных фармплощадках.

В настоящее время на базе КФК произведено 5 млн доз вакцины "Спутник V", предприятие полностью исполнило свои обязательства по поставке препарата в регионы. 2 августа пресс-служба КФК сообщила, что предприятие заключило новое соглашение с единым дистрибьютором лекарственных средств в Казахстане "СК-Фармация" о поставке 2 млн доз "Спутника V" для вакцинации граждан. Срок исполнения нового договора - август - сентябрь текущего года, - пишет издание.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе КФК. С 26 апреля в республике стартовала вакцинация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. В начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Минздрав Казахстана зарегистрировал препарат "Спутник Лайт".

Первым компонентом вакцины в Казахстане привились 5 429 636 человек. Из них 3 837 063 полностью прошли курс вакцинации.