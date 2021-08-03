Сразу 126 казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 августа, сообщает zakon.kz.

На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 102 839 человек (100 145 + и 2694 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 138 пациентов, на амбулаторном уровне - 73 701 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1707 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 395 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 197 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 августа 2021 года

1.08.2021 г. зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 87 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 61 301, летальных случаев - 3756, выздоровевших - 54 851.

На 2 августа 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 5 429 636 человек, вторым компонентом - 3 837 063 человека.