Стало известно о состоянии здоровья МакSим

Певица МакSим уже около полутора месяцев находится в медикаментозной коме. Ее состояние стабильно тяжелое, но есть улучшения. Об этом сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская, передает zakon.kz.

Значительных изменений нет. МакSим в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения, - сказала она ТАСС.

Врачи регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая ее в сознание. Однако говорить о полном выводе ее из комы пока рано.

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11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня ее госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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