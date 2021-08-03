Браконьеры устроили перестрелку в Кызылординской области

В Кызылординской области задержали браконьеров, которые обстреляли служебную машину инспекторов, сообщает zakon.kz.

Инспекторы филиала РГП "ПО "Охотзоопром" по Кызылординской области задержали в местности Тогискен Жалагашского района жителя с. Шакели Шардаринского района. При осмотре в мешке задержанного была обнаружена туша джейрана, который занесен в Красную книгу. пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

На место была вызвана оперативно-следственная группа.

Пока инспекторы ждали сотрудников полиции и охраняли тушу, двое жителей Кызылорды, приехав на место, произвели выстрелы из ружья по колесам одной из служебных автомашин инспекторов. После чего, угрожая инспекторам, увезли тушу. пресс-служба МЭГПР РК

Как уточнили в ведомстве, позднее инспекторы и сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров.

Данный факт был зарегистрирован в Жалагашском районном отделении полиции по п. 4 ст. 337 ("Незаконная охота") и по п. 2 ст. 380 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РК. пресс-служба МЭГПР РК