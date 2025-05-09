Перестрелка произошла в Алматинской области: четверо человек пострадали

В Талгарском районе Алматинской области полицией зарегистрированы уголовные дела по факту перестрелки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 9 мая Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции региона, в результате оперативных мероприятий установлены все участники конфликта.

"Четверо подозреваемых, госпитализированные после инцидента, находятся под охраной. Еще один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся розыскные мероприятия", – уточнили в ДП.

Полиция также отметила, что в рамках расследования проводится комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

"Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", – подчеркнули в департаменте.

Ведомстве подчеркнули, что информация о том, что инцидент произошел на свадебном торжестве, не соответствует действительности. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 апреля 2025 года суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор шестерым подсудимым за умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.