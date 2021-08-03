Врачи рассказали, чем чревато переедание арбуза

Диетологи предупредили об опасности переедания арбуза, сообщает zakon.kz.

Опасность зависит от количества съеденного. Если у человека имеется сахарный диабет, ожирение, то избыток арбуза сразу создает несколько рисков. Много сахара, большая водная нагрузка, - уточнил URA.RU доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам врача Натальи Кругловой, переедание может вызвать обострения.

Уровень сахара в крови будет выше нормы. Конечно, самый плохой вариант, это гипогликемическая кома, но это надо постараться до нее дойти, - рассказала Круглова.

В свою очередь, Гинзбург посоветовал употреблять арбуз в качестве десерта после основного приема пищи.

Круглова рекомендует в день съедать 200-300 граммов арбуза. Она уточнила, что в день лучше всего съедать два ломтика арбуза.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, международный день арбуза отмечается 3 августа.

Стоит уточнить, что качественный плод должен иметь четкие и яркие полосы, а также матовую корочку, земляное пятно (место, на котором арбуз лежал на земле) и высохший хвостик.