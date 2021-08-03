Минюст: публикация имен нарушителей карантина законна

В Министерстве юстиции объяснили, почему публикация имен нарушителей карантина с "красным" статусом не нарушает право человека на конфиденциальность персональных данных, передает zakon.kz.

21 июля МВК приняло решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, которые посещают общественные места. С тех пор имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима публикуются в СМИ.

Редакция zakon.kz спросила у Министерства юстиции, не нарушает ли публикация имен нарушителей карантина право гражданина на конфиденциальность персональных данных.

В министерстве сослались на пункты Кодекса о здоровье народа. В них говорится, что люди, больные инфекционными заболеваниями, а также люди с подозрением на инфекционное заболевание подлежат изоляции или лечению. А люди, находившиеся в контакте с ними – медицинскому наблюдению и при необходимости изоляции или лечению.

Минюст пишет, что Ashyq как раз выявляет статус человека, чтобы узнать является ли он на данный момент носителем вируса или нет.

Согласно санитарным правилам, больному коронавирусом и контактному с ним лицу вручается расписка о необходимости соблюдения изоляции на дому, в которой предусмотрено согласие на обработку персональных данных.

Исходя из этого больной и контактный должны соблюдать карантин, при этом больной соглашается на обработку его персональных данных.

В Минюсте пояснили, что персональные данные – это сведения, зафиксированные на электронном, бумажном или ином материальном носителе.

Существуют и медицинские персональные данные. Это сведения о здоровье человека и оказанных ему медицинских услугах, которые зафиксированы на электронных, бумажных или иных носителях. Медицинские данные составляют тайну медработника.

Но предоставление медицинских данных возможно без согласия человека, если есть угроза распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это прописано в Кодексе о здоровье народа в статье №273.

Таким образом, учитывая, что несоблюдение карантинных мер больным COVID-19 может быть угрозой распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, полагаем, что правовые основания для опубликования персональных данных лиц, имеющих "красный" статус в системе Ashyq имеются, - говорится в официальном ответе Минюста.

Редакция также спросила у Минюста, могут ли граждане обратиться в суд для восстановления своих прав. В министерстве ответили утвердительно.

Там отметили, что с 1 июля 2021 года в стране вступил в силу новый Административный процедурно-процессуальный кодекс.

Гражданин может обжаловать административный акт, либо действие (бездействие). Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи акт, действие (бездействие) обжалуются. Рассмотреть жалобу должен административный орган, должностное лицо, которые являются вышестоящими в порядке подчиненности.

Госорганом, который занимается здоровьем населения, а также отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, является Минздрав.

В этой связи в случае возникновения дополнительных вопросов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения РК. Указанные разъяснения не имеют обязательной юридической силы и носят рекомендательный характер, - говорится в ответе на запрос редакции.

Читайте также: Публикацию имен нарушителей карантина прокомментировал Цой