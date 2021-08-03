МакSим пришла в сознание и самостоятельно дышит

Певица МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку, сообщает zakon.kz

По информации Telegram-канал Mash, Марина Максимова отключена от аппарата ЭКМО. Она самостоятельно дышит через кислородную маску и передвигается по больнице на кресле.

Также известно, что певица еще находится в отделении реанимации.

Врачи оценивают ее состояние с положительной динамикой, легкие восстанавливаются после пневмонии.

МакSим около полутора месяцев находилась в медикаментозной коме.

11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня ее госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому на аппарате ИВЛ. Солист группы "Иванушки" посвятил клип МакSим.

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