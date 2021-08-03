Выговор Касым-Жомарта Токаева: Сапарбаев уволил чиновника

3 августа 2021, 15:56
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев уволил начальника управления акимата Кайрата Досаева, сообщает zakon.kz.

По поручению Президента Казахстана 3 августа 2021 года распоряжением акима Жамбылской области Кайрат Досаев освобожден от занимаемой должности, - говорится в сообщении областного акимата.

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В пресс-службе акимата отметили, что 20 декабря 2019 года Досаев распоряжением акима Жамбылской области был назначен руководителем Управления инспекции труда акимата Жамбылской области – главным государственным инспектором труда.

30 июля 2021 Досаев был назначен на равнозначную должность руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, с освобождением от должности главного государственного инспектора труда – руководителя Управления инспекции труда акимата Жамбылской области, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что Досаев в 2019 году был освобожден от занимаемой должности акима Тараза из-за инцидента в школе.

Тогда 12-летнюю ученицу седьмого класса изнасиловали в уличном школьном туалете.


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