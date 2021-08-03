Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Бердибеку Сапарбаеву, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата Кайрата Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе, - говорится в сообщении пресс-секретаря Президента.

Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку.

Ранее в СМИ появилась информация о назначении экс-акима Тараза руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Стоит отметить, что Кайрата Досаева в 2019 году освободили от должности по поручению Касым-Жомарта Токаева из-за случая с изнасилованием школьницы.

В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима г. Тараз. Акиму области объявляю замечание. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 21, 2019

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Тогда 12-летнюю ученицу седьмого класса изнасиловали прямо в уличном школьном туалете. При этом на камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы. Никто из работников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил.

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Подозреваемого задержали через несколько часов. Классного руководителя девочки, вахтера и завуча школы уволили.

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