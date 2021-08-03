В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется "Спутник V"

3 августа 2021, 16:19
Фото: Zakon.kz/Михеев П.

Еврокомиссия признала электронные сертификаты вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется российская вакцина "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. Это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС, - приводит текст заявления ТАСС.


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