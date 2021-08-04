149 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 августа, сообщает zakon.kz.

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Согласно данным, за сутки от COVID-19 скончались 124 человека, от пневмонии с признаками КВИ - 25.

На 4 августа лечение от КВИ продолжают получать 103 986 человек (103 986+ и 3030 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 325 пациентов, на амбулаторном уровне - 77 691.

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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1786 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 412;

на аппарате ИВЛ - 209.

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