Курс доллара еще немного вырос

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 423,92 тенге (+0,16), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,1-425,5 тенге, евро - 503,3-505,3 тенге, рос. рубль - 5,81-5,86 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,28%, составив $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,07% - до $72,36 за баррель.