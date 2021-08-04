Подтвержден кредитный рейтинг Казахстана

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+, прогноз "Стабильный", сообщает zakon.kz.

АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+. Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу - "Стабильный", - говорится в сообщении primeminister.kz.

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету АКРА, стали высокие темпы роста экономики в текущем году, значительный приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, низкий уровень государственного долга, устойчивая внешняя позиция, подкрепленная существенными национальными резервами.

АКРА ожидает восстановление экономического роста в 2021 году до 3,9%. По оценкам АКРА, потенциал роста экономики страны остается высоким и составляет порядка 4-4,5% в год.

Кроме того, в качестве факторов устойчивости АКРА отмечает положительную динамику в качестве институтов, как общественных так и государственных.

Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является устойчивое повышение человеческого капитала. Согласно последним оценкам Всемирного банка и ООН, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких.

АКРА было создано в Москве 20 ноября 2015 года по решению Банка России. Акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов.