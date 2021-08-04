Парень спас тонущую 14-летнюю девочку в Усть-Каменогорске

Целую спасательную операцию совершил парень из Усть-Каменогорска, сообщает zakon.kz.

Виктор Землянухин находился с родственниками на даче в районе садового общества "Ермак", когда услышал крики о помощи, раздающиеся с водоема, расположенного неподалеку от его участка. Немедленно среагировав, парень прибежал на водоем, где несколько человек стояли по колено в воде в недоумении, так как не умели нырять. По их словам, девочка 14 лет ушла под воду. пресс-служба ДЧС ВКО

По словам Землянухина, он нырнул, но первый раз неудачно, так как вода была мутная, и он не увидел ничего.

Нырнув второй раз, набрав побольше воздуха в легкие, проплыл и обнаружил девочку, вытолкнул ее на поверхность воды и транспортировал до берега. Там начал сразу же оказывать помощь, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, затем меня сменила моя мама Элла Землянухина, которая до приезда сокрой помощи продолжала оказывать экстренную помощь, - рассказал он.

Водоем, где произошел несчастный случай, был очень опасен, с многочисленными водоворотами и рыхлым, илистым дном.

Сейчас жизнь девочки вне опасности. Виктор героем себя не считает. пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напомнили, что для купания нужно выбирать безопасные и оборудованные места.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру "112".