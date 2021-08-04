Красные шумовые полосы появились перед пешеходными переходами в Нур-Султане 

В Нур-султане перед пешеходными переходами появились шумовые полосы красного цвета, сообщает zakon.kz.

Данная разметка не только создает шумовой эффект, но и позволяет сконцентрировать внимание водителей.

Обеспечение безопасности дорожного движения является главным приоритетом в сохранении жизни и здоровья наших граждан. Принимаемые меры позволят сократить количество опасных участков дорог и предотвратить дорожно-транспортные происшествия, - сказал руководитель столичного Департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов.