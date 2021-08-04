Красные шумовые полосы появились перед пешеходными переходами в Нур-Султане 

4 августа 2021, 12:05
Фото: ДП Нур-Султана

В Нур-султане перед пешеходными переходами появились шумовые полосы красного цвета, сообщает zakon.kz.

Данная разметка не только создает шумовой эффект, но и позволяет сконцентрировать внимание водителей.

Обеспечение безопасности дорожного движения является главным приоритетом в сохранении жизни и здоровья наших граждан. Принимаемые меры позволят сократить количество опасных участков дорог и предотвратить дорожно-транспортные происшествия, - сказал руководитель столичного Департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов.


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