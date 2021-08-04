Когда можно сдать повторно ЕНТ

Прием заявлений для участия в августовском Едином национальном тестировании (ЕНТ) стартует в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ. Прием заявок начнется 4 августа и продлится до 6 августа. Регистрация пройдет на сайте Национального центра тестирования. пресс-служба Министерства образования и науки РК

Августовское ЕНТ, как пояснили в ведомстве, проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах. пресс-служба МОН РК

Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июнь, не смогли набрать пороговый балл. И они лишились возможности поступить в высшие учебные заведения страны. Поскольку речь все-таки идет о детях, мы создали условия для того, чтобы в августе у них была возможность сдать тест еще раз и зачислиться на платное отделение. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее пяти баллов по каждому предмету тестирования. директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев