Назначен прокурор Шымкента

Габит Муканов назначен прокурором Шымкента, сообщает zakon.kz.





По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Муканов Габит Касымбекович, - говорится в сообщении прокуратуры города.

Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области.

Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района г.Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Нур-Султана и заместителя прокурора Нур-Султана.

С 2019 года возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.