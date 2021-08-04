Казахстанец Нурислам Санаев уступил спортсмену из Индии

В Токио состоялась полуфинальная схватка в категории до 57 килограммов в рамках олимпийских соревнований по вольной борьбе. Казахстанский борец уступил сопернику из Индии, передает zakon.kz.

Olympic.kz пишет, что на ковер вышел лидер команды Казахстана в этом весе Нурислам Санаев. Ему противостоял четвертый номер рейтинга Кумар Рави из Индии.

Первый период завершился в пользу соперника - 2:1. Однако затем Санаев здорово провел скрутку, записав в свой актив сразу восемь баллов.

Рави сумел немного отыграть отставание. Под занавес, отставая в счете, Кумар эффективно провел удержание, выиграв схватку. Спортсмен из Индии прошел в финал. Казахстанец Санаев сразится за "бронзу".