Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части страны местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и в центре ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, утром и днем в Туркестанской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях - с пыльной бурей, в Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами град.

На побережье Мангистауской, местами в Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара. Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С.