Заканчивается срок действия загранпаспорта или страницы в нем. Что делать?

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области разъяснили, что делать, если заканчивается срок заграничного паспорта или пустые страницы, но в документе остаются действующие визы, сообщает zakon.kz.

При оформлении паспорта в связи с истечением срока действия либо его непригодности гражданин должен сдать паспорт, который находится у него. Но если в старом паспорте есть действующие визы иностранного государства, то по заявлению гражданина паспорт может не изыматься. На руках у гражданина остается два паспорта, - пояснили в полиции.

При пересечении границы предъявляют два документа - действующий и старый паспорт с визой.

При этом наличие двух действующих паспортов не допускается. При выпуске нового документа информационная система признает предыдущий документ недействительным.

Недействительный паспорт подлежит погашению (путем просечки обложки паспорта дыроколом). По истечении визы паспорт необходимо будет сдать в миграционную службу, - рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекспаев.

Казахстанцам рекомендуют периодически проверять срок действия документов.

Если же вы потеряли паспорт за рубежом, то следует обратиться в дипломатические представительства Казахстана в стране пребывания, где вам выдадут документ для въезда в страну.