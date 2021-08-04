ДТП с перевертышем произошло в центре Алматы

На перекрестке в центре Алматы перевернулся автомобиль, передает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла по ул. Кабанбай батыра, не доезжая ул. Желтоксан.

Автомобиль марки Toyota Sienna двигался по среднему ряду и, подъезжая к перекрестку, начал замедляться. В это время Toyota Yaris, ехавший в попутном направлении, стал перестраиваться в средний ряд. В момент перестроения Lexus, который ехал по той же полосе, что и Toyota Sienna, въехал в заднее левое колесо Yaris. В результате столкновения с Lexus водитель Toyota Yaris потерял управление и авто опрокинулось на крышу.

В результате ДТП никто серьезных травм не получил. Прибывшие на место медики произвели осмотр. Госпитализация никому не потребовалась.