ДТП с перевертышем произошло в центре Алматы

На перекрестке в центре Алматы перевернулся автомобиль, передает корреспондент zakon.kz.
Авария произошла по ул. Кабанбай батыра, не доезжая ул. Желтоксан.
Автомобиль марки Toyota Sienna двигался по среднему ряду и, подъезжая к перекрестку, начал замедляться. В это время Toyota Yaris, ехавший в попутном направлении, стал перестраиваться в средний ряд. В момент перестроения Lexus, который ехал по той же полосе, что и Toyota Sienna, въехал в заднее левое колесо Yaris. В результате столкновения с Lexus водитель Toyota Yaris потерял управление и авто опрокинулось на крышу.
В результате ДТП никто серьезных травм не получил. Прибывшие на место медики произвели осмотр. Госпитализация никому не потребовалась.
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