В Карагандинской области приостановят работу предприятий и организаций, не участвующих в Ashyq

Объекты-лидеры Ashyq смогут работать до полуночи, передает zakon.kz.

В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Карагандинской области Гульжан Байгутановой, с 9 августа в "темно-красной" зоне объекты, имеющие статус "Лидер Ashyq", смогут работать до 00.00. Остальные участвующие в проекте объекты будут открывать свои двери до 22.00. Вместе с тем нарушители режима Ashyq исключаются из проекта на месяц, причем без предупреждения.

Деятельность предприятий и организаций, не присоединившихся к Ashyq, будет приостановлена. Исключение составят лишь центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки и организации жизнеобеспечения. Приостановление не коснется также строительных работ, промышленности, бесконтактных услуг, деятельности цветочных магазинов, фотосалонов, туристических компаний, бизнес-центров, страховых компаний, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, агентств по недвижимости, обменных пунктов, ломбардов и т.п. Точки общественного питания будут работать на вынос и осуществлять доставку.