Как купить арбуз без нитратов

Агроном Владимир Викулов назвал явный признак концентрации нитратов в арбузе, передает zakon.kz.

Поверхность арбуза должна быть гладкой. Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов, - сказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества.

Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы. Владимир Викулов