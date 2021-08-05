Названы страны-лидеры по вакцинации населения

Названы страны, в которых вакцинирована наибольшая часть населения, сообщает zakon.kz.

По мнению аналитиков Bloomberg, в числе лидеров: Объединенные Арабские Эмираты (привито 65,1%), Чили (64,5%), Бельгия (60,6%), Израиль (59,5%), Испания (59%).

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны, в которых значительная часть населения уже сделали обе прививки, приостановить ревакцинацию и поделиться антиковидными препаратами с бедными странами, сообщает Lenta.ru.

Страны, которые уже объявили о начале ревакцинации, - к ним относятся Израиль, Франция, Германия, страны Ближнего Востока и Россия - глава ВОЗ призвал направить "бустерные" препараты в страны, где привито менее десяти процентов населения. В их числе: Уганда ( меньше 0,1%), Республика Чад (0,1%), Туркменистан (0,2%), Центральноафриканская Республика (0,2%) и Мавритания (0,2%).

Гебрейесус попросил страны "сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть". Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отказался комментировать призыв главы ВОЗ.