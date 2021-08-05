В автобусах Атырау внедрили Ashyq, сообщает zakon.kz.

Посадка пассажиров в общественный транспорт будет производиться по сканированию QR-кода в приложении Ashyq. Пассажиры, у которых отсутствуют смартфон и приложение Ashyq, тоже будут допускаться в автобус, - сказала Ак Жайык пресс-секретарь городского акимата Нурислам Гумар.

Данный проект внедрен как дополнительная мера по выявлению рисков заражения коронавирусной инфекцией среди населения, так как в общественном транспорте высока вероятность скопления людей.