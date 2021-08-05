Каратист Асадилов одержал победу над турецким спортсменом на Олимпиаде

5 августа 2021, 11:00
Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

Каратист Дархан Асадилов стартовал с победы на Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что в Токио проходит первый в истории олимпийский турнир по каратэ.

По данным Olympic.kz, Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай.

Асадилов, выступая в отборочном раунде в весовой категории до 67 килограммов, одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2. Следующим соперником Асадилова станет Фирдовси Файзалиев из Азербайджана.

Молдир Жанбырбай выйдет на татами сегодня в 14:00.


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