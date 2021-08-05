Почему важно получить обе дозы вакцины от КВИ

Врач алматинской поликлиники объяснила, как вырабатывается иммунитет к коронавирусу, передает zakon.kz.

По словам главного врача алматинской поликлиники №8 Фариды Агибаевой, низкие темпы вакцинации могут привести к еще большему росту числа зараженных, тогда как вакцинация является шансом на предотвращение мутации вируса.

Она также разъяснила механизм выработки иммунитета к COVID-19: после получения прививки организм запускает работу двух видов иммунных клеток - В и Т.

В-клетки активно вырабатывают антитела, но без второй дозы вакцины уже через несколько недель количество этих иммуноглобулинов резко сокращается. Т-лимфоциты – главное оружие иммунной системы. Именно эти Т-клетки находят опасность и уничтожают патоген. Главная проблема Т-клеток в том, что после первого этапа вакцинации иммунная система создает очень малое количество Т-лимфоцитов, и организм остается неподготовленным к встрече с вирусом, - пояснила Агибаева.

Именно по причине низкой выработки Т-лимфоцитов после первой дозы для полноценной защиты необходима вторая.





Результаты крупных медицинских исследований всех имеющихся на сегодняшний день вакцин от COVID-19 показывают, что вторая доза увеличивает степень защиты в несколько раз. Израильские ученые пришли к выводу, что уровень антител у пациентов, получивших обе дозы вакцины от коронавируса, в 6-12 раз выше, чем у тех, кто привился разово. Таким образом, мы видим, что второй этап вакцинации принципиально важен для надежной защиты, - добавила врач.

Напомним, что вакцинацию следует проводить в два этапа с интервалом в 21 день.

В поликлинике №8 развернуто три прививочных пункта, функционируют три выездные мобильные бригады. Вакцинация проводится по записи - через портал egov.kz и регистратуру - и в порядке живой очереди. Прививочные кабинеты работают без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00.