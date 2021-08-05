Cтрахование овец и лошадей будет субсидироваться государством

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства продолжает работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере АПК.

К действующим продуктам по страхованию полей от недостатка и избытка влаги в растениеводстве и страхованию КРС в животноводстве добавилось страхование мелкого рогатого скота и лошадей.

Утверждены новые страховые продукты в животноводстве, по которым часть страховой премии будет субсидироваться государством: 1. Страхование мелкого рогатого скота (обычное покрытие). 2. Страхование мелкого рогатого скота (расширенное покрытие). 3. Страхование лошадей (обычное покрытие). 4. Страхование лошадей (расширенное покрытие).

Начиная с 2020 года до настоящего времени в животноводстве было доступно только страхование КРС. Новые продукты, введенные на рынок, также обеспечивают полноценное страхование мелкого рогатого скота (МРС) и лошадей, которое включает в себя все возможные риски и имеет относительно невысокую стоимость.

Так, предоставляется страховая защита от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

В рамках страхования животных обычным покрытием фермер страхует свой скот от всевозможных рисков на территории своего хозяйства. При страховании животных в формате расширенного покрытия фермер страхует животных от вспышек болезней в соседних хозяйствах в радиусе 5 км.

Количество голов, подлежащих страхованию, - не менее 30. В зависимости от количества страхуемого скота установлены различные уровни страховых тарифов: - для лошадей - от 2,31 до 6,46%; - для МРС - от 2,38 до 6,16.

По данным продуктам действует государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий, - отмечает управляющий директор - член правления Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Аскар Калиев. - Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, путем субсидирования 50% от суммы страховой премии. Так, при заключении договора страхования фермер оплачивает половину стоимости договора, остальную половину за него вносит оператор - Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

В системе работают только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков.

Риски в рамках данных страховых продуктов будут перестраховываться международной перестраховочной компанией с рейтингом "А" на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, производятся на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz, на основе электронной цифровой подписи фермера.