Кого и как будут отчислять из военных вузов

Министерство обороны РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правила отчисления из военных учебных заведений МО РК, сообщает zakon.kz.

Так, отчисление из вуза производится по следующим основаниям:

по неуспеваемости; по личной инициативе обучающегося; по недисциплинированности; в связи с увольнением с воинской службы по отрицательным мотивам.

Также говорится, что со всеми обучающимися по вопросам отчисления проводятся беседы об обязательствах возместить государству бюджетные средства, затраченные на его обучение, о прохождении срочной воинской службы и о праве обучающегося восстановиться в вуз в течение года. Беседа оформляется на бумаге в трех экземплярах, два экземпляра из которых подшиваются в личные дела, третий экземпляр выдается на руки обучающемуся.

Отчисление из вуза по неуспеваемости проводится по рапорту начальника учебного отдела и протокола заседания ученого совета.



Ученый совет принимает решение по отчислению из вуза обучающегося по неуспеваемости в случаях:

наличия одной и более академических задолженностей по учебным дисциплинам;

получения менее 50 баллов при защите дипломной работы, магистерской диссертации (проекта) или при сдаче комплексного экзамена;

отсутствия допуска к итоговой аттестации;

неприбытия на итоговую аттестацию без уважительной причины.

При принятии ученым советом решения об отчислении обучающегося по неуспеваемости:

для курсантов (уланов, кадетов) - кадровый орган в течение трех рабочих дней издает приказ начальника вуза об отчислении обучающегося и направляет личное дело в местный орган военного управления, откуда прибыл обучающийся, а личное дело улана выдает на руки родителям (законным представителям);

для магистрантов и докторантов - в течение трех рабочих дней после принятия решения ученого совета кадровый орган учебного заведения направляет представление об отчислении в кадровый орган Минобороны РК для включения в приказ об отчислении.

Для отчисления по личной инициативе обучающийся подает рапорт с пояснением причин отчисления из вуза. Начальник вуза принимает решение о рассмотрении поступившего рапорта на заседании ученого совета.

При принятии начальником вуза решения "отчислить по личной инициативе" курсанта (улана, кадета) кадровый орган в течение трех рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося и направляет личное дело в местный орган военного управления, откуда прибыл обучающийся, а личное дело улана выдает на руки родителям (законным представителям).

К отчислению из вуза по недисциплинированности подлежат обучающиеся при совершении неоднократных (два раза и более) значительных дисциплинарных проступков, предусмотренных Дисциплинарным уставом ВС РК, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и внутренним распорядком государственного учреждения.

При принятии начальником вуза решения "предупредить обучающегося о недопущении дисциплинарных проступков" обучающийся продолжает обучение в вузе. При повторном совершении значительного дисциплинарного проступка, на основании рапорта от командира батальона (начальника факультета), обучающийся рассматривается на заседании УС и подлежит отчислению по недисциплинированности.

При принятии начальником вуза решения "отчислить по недисциплинированности" курсанта (улана, кадета) кадровый орган в течение трех рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося и направляет документы курсанта (кадета) в местный орган военного управления, откуда прибыл обучающийся, а личное дело улана выдает на руки родителям (законным представителям).

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 18 августа.