Поступить в военные вузы Казахстана можно по-новому
Фото: АО "НИТ"
Теперь поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.
Об этом 15 мая 2025 года заявили в АО "Национальные информационные технологии".
"На портале eGov.kz доступна услуга подачи заявлений на зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РК. Процесс полностью электронный, включая подачу заявки и получение результата в "Личном кабинете". Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесенным инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК".Пресс-служба АО "НИТ"
Кандидатам рекомендуется заранее получить справку формы №075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК.
Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.
Чтобы подать заявление:
- Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба".
- Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн".
- Заполните необходимые данные и подпишите заявку.
- Результат будет доступен в "Личном кабинете" в разделе "История получения услуг".
"Для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования. Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в "Личный кабинет". Срок оказания услуги – до 200 дней. Полный список документов и подробная инструкция – на eGov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"
14 мая 2025 года казахстанским водителям напомнили об удобном сервисе в eGov Mobile. О чем именно речь, можете узнать здесь.
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