Поступить в военные вузы Казахстана можно по-новому

Теперь поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 мая 2025 года заявили в АО "Национальные информационные технологии".

"На портале eGov.kz доступна услуга подачи заявлений на зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РК. Процесс полностью электронный, включая подачу заявки и получение результата в "Личном кабинете". Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесенным инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК". Пресс-служба АО "НИТ"

Кандидатам рекомендуется заранее получить справку формы №075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК.

Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление:

Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба". Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн". Заполните необходимые данные и подпишите заявку. Результат будет доступен в "Личном кабинете" в разделе "История получения услуг".

"Для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования. Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в "Личный кабинет". Срок оказания услуги – до 200 дней. Полный список документов и подробная инструкция – на eGov.kz". Пресс-служба АО "НИТ"

14 мая 2025 года казахстанским водителям напомнили об удобном сервисе в eGov Mobile. О чем именно речь, можете узнать здесь.