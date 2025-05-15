#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Общество

Поступить в военные вузы Казахстана можно по-новому

Поступить в военные вузы Казахстана можно по-новому, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 15:25 Фото: АО "НИТ"
Теперь поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 мая 2025 года заявили в АО "Национальные информационные технологии".

"На портале eGov.kz доступна услуга подачи заявлений на зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РК. Процесс полностью электронный, включая подачу заявки и получение результата в "Личном кабинете". Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесенным инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК".Пресс-служба АО "НИТ"

Кандидатам рекомендуется заранее получить справку формы №075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК.

Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление:

  1. Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба".
  2. Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн".
  3. Заполните необходимые данные и подпишите заявку.
  4. Результат будет доступен в "Личном кабинете" в разделе "История получения услуг".
"Для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования. Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в "Личный кабинет". Срок оказания услуги – до 200 дней. Полный список документов и подробная инструкция – на eGov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"

14 мая 2025 года казахстанским водителям напомнили об удобном сервисе в eGov Mobile. О чем именно речь, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Когда жители Алматы отдохнут от жары в 37°С
Общество
15:54, Сегодня
Когда жители Алматы отдохнут от жары в 37°С
К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414
Общество
15:51, Сегодня
К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414
Запрет использования ChatGPT в Казахстане: в Минцифры опубликовали подробный комментарий
Общество
15:28, Сегодня
Запрет использования ChatGPT в Казахстане: в Минцифры опубликовали подробный комментарий
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: