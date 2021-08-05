Родителям детсадовцев достаточно иметь "синий" статус в Ashyq

Для того, чтобы приводить детей в детский сад, родителям достаточно иметь "синий" или "зеленый" статус в приложении Ashyq. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.

Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 14 июля 2021 года, ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), распространяется и для работников организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций, - сообщили в Минздраве.

В министерстве отметили, что в данном постановлении не оговаривается вопрос о вакцинации родителей детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Дети без ограничений посещают детсады.

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Ранее специалисты прокомментировали рассылку Казнета, в которой говорилось о том, что в ВКО детей, родители которых не привиты против COVID-19, отказываются принимать в детские сады. Подобные слухи также опровергли в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.