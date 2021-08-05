Представительниц каких знаков зодиака чаще берут замуж

Представительниц каких знаков зодиака чаще берут в жены, передает zakon.kz.

Как пишет "Профиль" со ссылкой на утверждения астрологов, существуют зодиакальные "женщины-магниты" - они чаще других получают предложения руки и сердца и становятся законными супругами.

У каждого из этих знаков, как утверждают астрологи, есть свои сильные стороны, которые, вероятно, и помогают легче выйти замуж.

Телец

Сильными сторонами рожденных под этим знаком являются уверенность в себе (как минимум внешняя) и очень мощная энергетика.

Во многом из-за них представительниц этого знака зодиака мужчины часто хотят видеть в роли жены.

Рак

Добрые, нежные, заботливые - это все про женщин-Раков, которые умеют создать уют, окружить мужчину комфортом и теплотой.

Кажется, что они просто созданы для семьи. Неудивительно, что их часто зовут замуж.

Дева

Часто представительницы этого знака зодиака не ждут, а берут инициативу в свои руки - находят подходящего партнера и сами делают ему предложение или аккуратно подводят его к необходимому шагу.

В итоге мужчина может и не понять, почему все так сложилось.

Весы

Рожденные под этим знаком - милые и кокетливые. Также женщины-Весы умеют быть неповторимыми и очень нравятся мужчинам.

На них, как заявляют астрологи, женятся не только чаще, но и быстрее всего.

Рыбы

Женщины-Рыбы прекрасно знают, как нужно общаться с противоположным полом. Кроме того, представительницы этого знака зодиака искренни в своих эмоциях и чувствах, что также не остается без ответа.

Рядом с ними мужчины чувствуют себя героями и быстро решают повести подругу в ЗАГС.

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