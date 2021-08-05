Мужчина привязал кошку к велосипеду и волок ее за собой в Жезказгане

Полиция нашла велосипедиста, который волок на веревке кошку в Жезказгане, сообщает zakon.kz.

В Сети распространили видео, в котором мужчина едет по Жезказгану на велосипеде, волоча на веревке животное за собой. На нерегулируемом пешеходном переходе его снял на видеорегистратор водитель авто.

Под видеороликом в комментарии указано, что кошка не подает признаков жизни, а инцидент произошел на перекрестке улиц Абая и Маметовой.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали случай издевательства над животными.

В ходе розыскных мероприятий был установлен велосипедист. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Мужчина дает показания, – сообщили полицейские.