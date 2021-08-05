Сапиев о казахстанских боксерах: Выступление плохое, так как нет "золота"

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев дал оценку сегодняшнему поединку Сакена Бибосынова и казахстанских боксеров, передает корреспондент zakon.kz.

Выступление плохое, так как нет золотых медалей, которые у нас были до этого на Олимпийских играх. Судейство в целом по всему турниру объективное, максимально объективное. Но в сегодняшнем полуфинале я считаю, что Бибосынов свой бой выиграл. Серик Сапиев

По его словам, все болели и недоумевали от того, что во втором раунде, когда Сакен переиграл соперника, судьи почему-то отдали победу Галалу Яфао.

Он напомнил, что в первом раунде из-за пропущенного удара все пять судей отдали (раунд. - Прим.) английскому спортсмену, во 2-3 раундах выиграл наш спортсмен.

Правильно ли судили, недосмотрели, человеческий фактор сыграл роль? Это на совести судей. Но мое мнение, что Сакен выиграл. У него была возможность завоевать "золото", - уточнил глава Комитета.

Также Сапиев добавил, что другие казахстанские боксеры показали себя не с лучшей стороны, были проигрыши, некоторые не в лучшей форме подошли к турниру.

Результат остается результатом, я считаю, что выступление плохое, потому что нет золотой медали, которую мы планировали. Работа над ошибками однозначно будет, тренерский совет также будет работать над этим. В целом, когда мы назначаем главных тренеров, то ответственность перекладываем на них, потому что они пишут график сборов, соревновательного процесса, но и от самих спортсменов многое зависит. Здесь важен тандем, когда с одной стороны тренерская работа, а с другой - и спортсмены должны выкладываться. Серик Сапиев

Как сообщалось ранее, казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел свой полуфинальный поединок за выход в финал и сражался с представителем Великобритании Галалом Яфаем. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом, он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2020.

Сакен Бибосынов стал последним казахстанским боксером, продолжавшим борьбу на Играх в Токио. В активе Казахстана теперь пять бронзовых наград. Ранее третьими стали дзюдоист Елдос Сметов, штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, капитан команды по боксу Камшыбек Кункабаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан