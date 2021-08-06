Какие приложения могут спасти вашу жизнь, рассказал IT-специалист

6 августа 2021, 07:02
Фото: pixabay

По словам эксперта, в жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно, — отмечает эксперт.

Он делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, в местах, где нет стабильной сотовой связи и интернета, может понадобиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых (например, во время пожара или утечки ртути из сломанного градусника), хорошо иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.


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