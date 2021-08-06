Лесной пожар уничтожил город со 150-летней историей в США

Лесной пожар в Калифорнии почти полностью уничтожил за два часа город Гринвилл со 150-летней историей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Гринвилл основали в 1850-х годах, он являлся одним из центров золотодобычи в штате в эпоху "золотой лихорадки", передает телеканал KXTV.

Местная жительница рассказала, что лесные пожары под названием "Дикси" уничтожили город за два часа. Ночью в четверг, 5 августа, огонь охватил деревянные здания Гринвилла, которые находились в его исторической части. Сгорел исторический бар, гостиница и одна из городских заправок.

В Гринвилле жили 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар "Дикси" распространился на территорию в более 112,5 тысячи гектаров.