Сразу 155 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

6 августа 2021, 08:59
Фото: zakon.kz.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 августа, сообщает zakon.kz.

Согласно данным, за сутки от КВИ скончались 129 человек, от коронавирусной пневмонии - 26.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 807 человек (104 321+ и 3486 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, на амбулаторном уровне - 77 668.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 1884 пациента;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 400;
  • на аппарате ИВЛ - 187.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 августа 2021 года

4 августа 2021 года зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 62 564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55 238.

На 5 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 634 981 человек, вторым компонентом - 4 231 204.


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