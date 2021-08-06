Сразу 155 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 августа, сообщает zakon.kz.

Согласно данным, за сутки от КВИ скончались 129 человек, от коронавирусной пневмонии - 26.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 807 человек (104 321+ и 3486 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, на амбулаторном уровне - 77 668.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1884 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 400;

на аппарате ИВЛ - 187.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 августа 2021 года

4 августа 2021 года зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 62 564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55 238.

На 5 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 634 981 человек, вторым компонентом - 4 231 204.