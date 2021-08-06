В Нур-Султане девушка три часа танцевала на дороге

6 августа 2021, 09:57
Фото: pixabay.com

В Нур-Султане девушка три часа танцевала на дороге, сообщает zakon.kz.

С ней проведена профилактическая беседа

5 августа на канал "102" поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Керей - Жанибек хандары и Мангилик Ел в течение трех часов танцует девушка. Прибывшими сотрудниками полиции личность девушки установлена, с ней проведена профилактическая беседа, - сообщили в ДП столицы.

Полицейские предупреждают: во избежание дорожно-транспортных происшествий не отвлекать внимание водителей.

Осторожно, ненормативная лексика!

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