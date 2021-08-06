Во сколько обойдется маркировка для мелкой розницы

В Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка для разных групп товаров. Выгоды цифрового учета очевидны. Потребители будут знать, какой товар покупают, кто его производит и из какого сырья. Для государства это приведет к увеличению налогооблагаемой базы, поскольку значительно уменьшится объем теневой экономики, контрафакт постепенно исчезнет с рынка. И будут созданы равные условия игры для отечественного бизнеса.

В то же время ряд мелких розничных магазинов заявили о том, что это для них слишком затратно и хлопотно - работать с маркированным товаром. Речь идет о табачных изделиях, на которые уже введена обязательная маркировка. Редакция zakon.kz решила самостоятельно разобраться, сколько на самом деле тратят придомовые магазинчики на оборудование для работы с маркированной продукцией.

Три шага для старта

Управляющий директор Центра развития цифровой экономики АО "Казахтелеком" Нуржан Баекеев считает, что информация о неподъемных затратах на маркировку для мелкой розницы преувеличена.

По его словам, владельцу магазинчика необходимо сделать несколько простых шагов.

Во-первых, зарегистрироваться в системе маркировки markirovka.kz. Этот займет не более пяти минут, если есть ЭЦП.

Во-вторых, приобрести 2D-сканер, с помощью которого будет продаваться маркированная продукция. Есть также альтернатива такому сканеру - бесплатное мобильное приложение, которое также обеспечивает выбытие товара при продаже.

В-третьих, придется обновить ПО на контрольно-кассовых аппаратах. Обновление программного обеспечения проводится однократно для того, чтобы работу кассового аппарата совместить с 2D-сканером. Для "перепрошивки" ККМ можно обратиться в центры технического обслуживания (ЦТО), которых на рынке множество.

2D-сканер за 23 тыс. тенге

По словам директора одного из столичных ЦТО Виталия Пинчука, стоимость 2D-сканера, который реализует их компания, - 23 тыс. тенге. Если их клиентам потребуется загрузка наименований маркированных товаров в ККМ после приобретения сканера, это будет стоить 3 тыс. тенге. Далее новые товары в базу данных ККМ магазинов специалисты загружают за 1 тыс. тенге в месяц.

Для занесения названия в ПО требуется лишь 40 секунд, - сказал Виталий Пинчук. - Мы своим клиентам предоставляем даже соответствующее обучающее видео. Это очень простая процедура. Новичок, возможно, потратит полторы минуты на аналогичные действия - не больше. Так что все доступно и решаемо.

В столичном ЦТО услуга по обновлению ПО кассовых аппаратов розничных магазинов составляет 8 тыс. тенге и оплачивается один раз.

Сервисный инженер ЦТО Темиртау Денис Деркач сообщил, что в их компании 2D-сканер стоит 40 тыс. тенге. Если клиент попросит закачать в сканер номенклатуру товаров, то стоимость увеличится до 45 тыс. тенге.

Единоразовая "перепрошивка" ККМ в темиртауском центре техобслуживания зависит от модели контрольно-кассового аппарата - от 10 до 16 тыс. тенге.

Лучше проще, но правильно

Впрочем, жалобы МСБ услышаны разными заинтересованными сторонами. Так, в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК сообщили, что планируют упростить работу в системе маркировки с актами приема-передач, а также рассматривается возможность списания товара в системе маркировки с помощью уведомления без сканирования.

Предприниматель Асия Жакупова из Шахтинска знает о проблемах розничной торговли не понаслышке, поскольку обслуживает ряд магазинов на аутсорсинге в качестве бухгалтера и юриста, а также активно участвует в фокус-группах по отработке проблемных вопросов маркировки.

С одной стороны, бизнес обязывают работать в новых условиях, и это мало кому нравится, особенно часто жалуются мелкие магазинчики, - сказала Асия. - С другой, я предлагаю представителям мелкой розницы сесть за стол переговоров с госорганами, принять участие в фокус-группах (их организовывает Минфин РК), где мы обсуждаем как раз узкие места нововведений, что в них работает, а что - нет. Пока мало кто из розницы готов объяснять органам госдоходов, что именно их не устраивает. А потом мы, предприниматели, обижаемся на государство, что нас не слышат.

Оксана Трофимова