Что делать, если потеряли госномер от авто

Нередко водители теряют госномера из-за слабого закрепления на штатном месте, либо из-за различных погодных явлений: сильный ветер, дождь и множество других факторов, или же их попросту могут снять злоумышленники. Что делать и куда обращаться в этих случаях, рассказали в Департаменте полиции ВКО, передает zakon.kz.

Для восстановления госномера необходимо обратиться в СпецЦОН и подать соответствующую заявку.

За изготовление новых номеров нужно будет уплатить госпошлину в размере 2,8 МРП - 8168 тенге. Если же нужно восстановить один номер, то в размере 1,4 МРП - 4084 тенге.

Срок оказания государственной услуги "Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортного средства" для городов Нур-Султан и Алматы составляет 5 рабочих дней, для областей, включая Восточно-Казахстанскую, и города Шымкент - в течение 15 рабочих дней.

Административная ответственность за утерю госномера не предусмотрена.

Как отметили в ДП ВКО, во избежание утери госномеров рекомендуется покрепче фиксировать их на штатном месте автомобиля. Дополнительно разрешается закреплять госномера шурупами или пластиковыми хомутами, при этом установка дополнительных крепежных элементов на цифровое и буквенное обозначение госномера не допускается.