В Алматы началась четвертая волна коронавируса - Бекшин

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе началась четвертая волна коронавируса, передает zakon.kz.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций санврач сообщил, что эпидситуация в городе очень напряженная. С 28 июля в сутки выявляется более 1500 человек. 90% больных заражаются "дельта-штаммом", у незначительной части врачи выявляют "британский" и "уханьский" штаммы.

В городе началась четвертая волна коронавируса. Пик волны ожидается в середине августа.

Бекшин сообщил, что заболеваемость растет из-за высокой контагиозности "дельта-штамма", а также из-за того, что население не соблюдает ограничительные мероприятия: не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию. Он призвал алматинцев соблюдать карантин, а также вакцинироваться.