В Москве состоялся суд по иску "любовницы" Ефремова из-за квартиры

В Москве состоялось очередное судебное заседание по иску актрисы Дарьи Белоусовой в адрес хозяйки съемной квартиры. Актрису СМИ называют возлюбленной актера Михаила Ефремова, передает zakon.kz.

Женщина подала в Басманный районный суд иск к хозяйке съемной квартиры, в которой она и Михаил Ефремов находились после ДТП, но до домашнего ареста актера, сообщает РЕН ТВ.

Хозяйка жилья Анна Захерман выгнала Белоусову из квартиры после того, как узнала, что она жила там с Ефремовым. По словам собственницы жилья, они разгромили всю квартиру - разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки. Белоусова требует с Захерман 317 тысяч рублей - страховой депозит и предоплата за квартиру.

По результатам заседания представители Белоусовой отказались давать журналистам подробные комментарии, сказав, что все прошло "с юмором".

Отлично, шикарно, с юмором, с искоркой, - заявили они.

В свою очередь представитель ответчика сказала, что процесс был "интересным".

Мы отчасти удовлетворены результатом. Положительный для обеих сторон, - сообщила она.

Юрист выразила мнение, что Захерман не будет подавать встречный риск. Она назвала хозяйку квартиры мирным человеком. Теперь стороны будут ждать результатов заседания. Они ожидаются через две недели.

Резонансное ДТП с участием Ефремова случилось вечером 8 июня 2020 года. Заслуженный артист России устроил крупную аварию на Смоленской площади в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил Lada. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения. Водитель Lada Сергей Захаров после ДТП оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего и в тяжелом состоянии доставили в одну из столичных больниц, впоследствии он скончался.

Ефремов был приговорен к восьми годам колонии и штрафу. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года лишения свободы.

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